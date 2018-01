Ihr Kollege an der Parteispitze, Cem Özdemir, vermied ein klares Nein zum Unionskompromiss. Er sei nur die Position der Unionsparteien und nicht die einer künftigen Regierung, sagte er im ZDF. Am Ende komme es darauf an, in Koalitionsgesprächen eine Einigung zu finden. "Kompromiss heißt immer: Alle müssen sich bewegen", betonte er. Noch sei ihm vieles unklar bei den Unionspositionen.