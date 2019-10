Sieben bis zehn Millionen Elektrofahrzeuge sollen bis 2030 in Deutschland fahren, so hat es die Bundesregierung im Klimaschutzprogramm beschlossen. Doch Kunden kaufen sich nur dann ein E-Auto, wenn sie sicher sein können, dass sie es auch verlässlich aufladen können. Diese einfache Wahrheit hat die Bundesregierung spät, aber nun doch erkannt. Und will in den nächsten Jahren über drei Milliarden Euro in die private und öffentliche Ladeinfrastruktur powern.