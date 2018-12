Und dann? In der Bergmannssiedlung mit Arbeitskollegen und Freunden in Erinnerungen aus Bergmannszeiten schwelgen? "Freunde gibt es aus meinem Arbeitsleben so einige. Wenn man unter Tage arbeitet, muss man sich hundertprozentig aufeinander verlassen können. Das schweißt zusammen", so Stellmacher. Nur das Idyll der Bergmannssiedlung, in der alle nach dem gemeinsamen Arbeitstag auch im Privaten zusammenhalten, entspreche schon lange nicht mehr der Realität. "Hier in Bottrop sind in der Vergangenheit Bergleute aus dem ganzen Ruhrgebiet zusammengekommen. Ich wohne in Hamm, andere in Essen, Bochum oder Dortmund." Jetzt fahren sie heim. Schicht im Schacht.