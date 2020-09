Wir machen das, weil, wir festgestellt haben, dass es immer wieder Vorurteile, veraltete Bilder in den Köpfen und nur wenig Begegnung zwischen Menschen mit und ohne Behinderung gibt. Bettina Neuhaus, Werkstätten für behinderte Menschen

"Allein in Berlin werden 530 Menschen ihren Arbeitsplatz tauschen, bundesweit sind es 700", sagt Initiatorin Bettina Neuhaus von der Berliner Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen. Menschen mit Behinderungen gehen in Unternehmen wie Siemens, zur Feuerwehr, Polizei, in Hotels, Handwerksbetriebe, Kultureinrichtungen oder auch Stiftungen. Mitarbeiter von dort können jeweils die Arbeit in einer Behindertenwerkstatt kennenlernen.



Das gemeinsame Arbeiten verändere die Wahrnehmung. Wer Menschen mit Behinderung bei der Arbeit in der Werkstatt erlebe, sehe deren Können statt nur Defizite, sagt Geschäftsführerin Neuhaus. "Ich glaube mehr an diese Aktion als an irgendwelche Tage der offenen Tür".