Am Donnerstag wollen sich die Spitzen von Marine und Verteidigungsministerium einen Überblick über die Situation verschaffen. Nach Angaben eines Sprechers soll dabei nicht über die Zukunft der "Gorch Fock" entschieden werden. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) betonte im Vorfeld des Treffens: "Die Gorch Fock steht für eine große Tradition in der Marine." In Medien und in der Marine wird dennoch über ein Aus spekuliert.