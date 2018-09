Als "Geklingel am Rande" bezeichnet Söder diese Umfrage in Augsburg. Sie decke sich "krass nicht" mit der Wahrnehmung der Bevölkerung. Die "große Mehrheit" stehe hinter seinem Kurs, sagt Söder. Kritik gab es auch beim Bürgerdialog, das schon. "Aber ich bleib halt meistens bei meiner Meinung, das ist auch nicht überraschend", sagt er. Um dann kurz auf den Mini-Gipfel am vorigen Sonntag in Brüssel einzugehen, wo es ja mit Blick auf Italien "erkennbar" und "fundamental" verschiedene Positionen gegeben habe. Erst am Ende der Woche, nach dem richtigen EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag, könne man das Ergebnis bewerten. Ob es zum Beispiel "Fahrplan" oder eine "Zeitachse" für das Sichern der Grenzen gibt. "Ich schlage einfach vor: Warten wir es ab", so Söder. Am Sonntag trifft sich neben der CDU in Berlin auch der CSU-Parteivorstand in München. "Dann", sagt er zu den Journalisten, "sehen wir uns in alter Frische wieder." Und schiebt ein "je nachdem" hinterher, und dann noch eine Art Lacher: "Hehehe."