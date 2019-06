Abgeben, kleiner werden, gesundschrumpfen: Diese Diskussion läuft gerade bei der Bahn. So soll die Bahn-Tochter Arriva mit Sitz in England verkauft werden, möglichst noch in diesem Jahr. Bis zu vier Milliarden könnten so eingefahren werden. Damit ist zwar der hehre Anspruch, "globaler Mobilitätskonzern" zu sein passé, man könnte sich aber auf die Aufgaben in Deutschland wieder stärker konzentrieren. Pendlerin Karin Weber-Klatt und die restlichen Bahnfahrer hierzulande würde das sicherlich freuen.