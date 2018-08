Bau der zukünftigen Filstalbrücke. Archivbild Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Die Bahn will in diesem Jahr die Rekordsumme von 9,3 Milliarden Euro in das Schienennetz und die Modernisierung von Bahnhöfen investieren. Das seien rund 800 Millionen Euro mehr als im Vorjahr, teilte der bundeseigene Konzern mit.



In Spitzenzeiten werde es bis zu 800 Bahn-Baustellen gleichzeitig geben, sagte der für die Infrastruktur zuständige Bahn-Vorstand, Ronald Pofalla. Auf wichtigen Streckenabschnitten führt das zu längeren Fahrzeiten von zehn Minuten bis zu einer halben Stunde.