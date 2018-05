Polizisten und Rettungskräfte vor der High School in Santa Fe. Quelle: Harris County Sheriff's Office/ZUMA Wire/dpa

Bei einer Schießerei an einer High School in Santa Fe in Texas sind mindestens zehn Menschen getötet worden. Das gab Texas' Gouverneur Greg Abbott bekannt. Zehn weitere seien verletzt worden. Der Angriff sei einer der hinterhältigsten in der Geschichte der Schulen von Texas, so Abbott.



Der mutmaßliche Schütze habe ein Gewehr und einen Revolver gehabt, die seinem Vater gehört hätten. Der Schütze habe gesagt, er habe ursprünglich vorgehabt, sich selbst zu töten. Doch dann habe er sich gestellt.