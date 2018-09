Polizisten vom Bezirk Kern County an einem der Tatorte. Quelle: Sam Morgen/The Bakersfield Californian/AP/dpa

Ein Bewaffneter hat in Kalifornien fünf Menschen erschossen und sich anschließend das Leben genommen. Die Polizei gehe von einem Familiendrama aus, sagte ein Sprecher des Sheriffs im Landkreis Kern. Unter den Todesopfern war auch die Ehefrau des Täters.



Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Bakersfield, knapp 200 Kilometer nördlich von Los Angeles. Die Toten seien an zwei Tatorten gefunden worden. Der Täter flüchtete mit einem Auto. Er habe sich erschossen, als er gestellt wurde.