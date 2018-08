Tatort in Jacksonville. Quelle: Laura Heald/FR171626 AP/dpa

In einem Einkaufs- und Vergnügungszentrum in Jacksonville im US-Bundesstaat Florida sind nach Angaben der Polizei mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden. Die Schüsse sollen bei einem Videospiel-Turnier gefallen sein. Der Sheriff sprach bei Twitter von "mehreren Todesopfern".



Ein Verdächtiger sei tot, es sei zu diesem Zeitpunkt unklar, ob es weitere Verdächtige gebe. Die Polizei suche die Gegend ab. Das Einkaufszentrum "The Landing" befindet sich im Zentrum der Stadt.