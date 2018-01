US-Präsident Donald Trump sprach den Opfern und ihren Angehörigen sein "aufrichtiges Beileid" aus. Sein Mitgefühl und seine Gedanken seien bei den Opfern der "entsetzlichen Schießerei in Las Vegas" und ihren Familien, erklärte Trump per Twitter. Bei einer Ansprache am Mittag verurteilte er das Massaker in Las Vegas. Der Mord an so vielen Unschuldigen sei ein "reiner Akt des Bösen", sagte er in Washington. Die Nation sei in Betroffenheit, Schock und Trauer vereint, so wie sie es in Augenblicken von Tragik und Schrecken immer getan habe. Trump ordnete Trauerbeflaggung an und sagte, er werde am Mittwoch nach Las Vegas reisen und mit Angehörigen und Helfern sprechen.