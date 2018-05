Tödliche Schüsse an Autowaschanlage. Quelle: Uncredited/WPXI/dpa

An einer Autowaschanlage in Melcroft im US-Staat Pennsylvania sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Drei Männer und zwei Frauen starben durch Schüsse. Das berichten US-Medien unter Berufung auf die Polizei. Danach war auch Stunden später unklar, ob auch der Schütze getötet wurde. Auch gebe es keine Hinweise auf ein Motiv.



Die Schüsse fielen gegen drei Uhr morgens. Zwei Tote wurden auf einem Parkplatz an der Anlage aufgefunden und zwei in einem Auto. Ein Verletzter starb im Krankenhaus.