Ein bewaffneter Mann schoss in Philadelphia auf Polizisten.

Quelle: Matt Rourke/AP/dpa

Ein bewaffneter Mann hat die Polizei in Philadelphia über Stunden in Atem gehalten. "Verdächtiger in Gewahrsam", twitterte Polizist Eric Gripp schließlich in der Nacht auf Donnerstag nach langen Verhandlungen. Der Mann hatte sich in einem Haus verbarrikadiert und sich eine Schießerei mit Beamten geliefert. Sechs Polizisten wurden angeschossen.