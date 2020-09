Polizisten im Einsatz gegen den Amokschützen.

Quelle: Sakchai Lalitkanjanakul/AP/dpa

Ein 32-jähriger Soldat hat am Samstag bei einem Amoklauf in Thailand 26 Menschen getötet, 57 wurden verletzt. Die Zahlen nannte der thailändische Premierminister Prayut Chan-o-cha. Der Premier war nach der Tat zum Tatort in Nakhon Ratchasima, rund 260 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bangkok, gereist. Der Schütze wurde in einem Einkaufszentrum erschossen.



Auslöser der Tat sei ein Streit zwischen dem Bewaffneten und der Schwiegermutter seines Kommandeurs gewesen, sagte der Premier.