Blick auf den Kivusee. Archivbild

Quelle: Jürgen Bätz/dpa

Bei einem Bootsunglück im Kongo sind fünf Menschen umgekommen, etwa 20 weitere werden noch vermisst. Das Boot mit rund 100 Menschen an Bord sei am Samstag auf dem Kivusee gekentert, sagte der Gouverneur der Provinz Süd-Kivu, Theo Ngwabidje. Ein Großteil der Menschen wurde demnach gerettet.



Die Besitzer des Bootes hätten sich nicht an die Vorschriften gehalten, sagte Ngwabidje. Die meisten der Menschen an Bord hatten demnach keine Rettungsringe. Zudem sei das Boot zu voll gewesen.