Auch Tierschützer verlangten eine Untersuchung. Gabriel Paun von Animals International sagte, das Schiff sei möglicherweise überladen gewesen. Die "Queen Hind" habe schon im vergangenen Dezember Motorprobleme gehabt.



Rumänien ist nach Großbritannien und Spanien der größte Schafproduzent der EU. Die meisten Tiere werden in den Nahen Osten und die Golfregion exportiert. Tierschützer kritisieren die Viehfrachter, von denen jedes Jahr rund 100 in Midia in See stechen, als "Todesschiffe".



Im Sommer leiden die Tiere unter extremer Hitze in den Laderäumen. EU-Lebensmittelkommissar Vytenis Andriukaitis hatte Rumänien im Juli aufgefordert, den Transport von 70.000 Schafen in die Golfregion aus Tierschutzgründen zu stoppen, und Ermittlungen der EU-Kommission gefordert.