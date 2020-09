Krankenwagen vor dem Kreuzfahrtschiff «Diamond Princess».

Quelle: --/kyodo/dpa

Die Zahl der positiv auf das neue Coronavirus getesteten Passagiere und Crewmitglieder des Kreuzfahrtschiffes "Diamond Princess" in Japan ist erneut deutlich gestiegen. Laut Gesundheitsminister Katsunobu Kato erhöhte sich die Zahl um 70 auf 355. Darunter befinden sich laut Deutscher Botschaft in Tokio zwei Deutsche. Die Betroffenen würden in örtliche Krankenhäuser gebracht.



Das Gesundheitsministerium hatte bis Sonntag über 1.200 der rund 3.400 Passagiere und Crewmitglieder der "Diamond Princess" getestet.