Das Containerschiff «Grande America» steht in Flammen. Archivbild

Quelle: Loic Bernardin/Marine Nationale/AP/dpa

Trotz schlechter Wetterbedingungen kämpfen Einsatzkräfte nach dem Untergang eines Frachters in der Biskaya weiter gegen eine mögliche Ölkatastrophe. Man versuche die Ölteppiche an Frankreichs Westküste weiter einzudämmen, teilte die zuständige Seepräfektur mit.



Ein Schiff aus Spanien soll ab Montag zur Unterstützung im Einsatz sein. Der Frachter "Grande America" war am Dienstag nach tagelangem Brand untergegangen. Er hatte auch Gefahrgut an Bord. Es war Schweröl ausgelaufen.