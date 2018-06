Retter entdecken Schiffbrüchige. Quelle: New Zealand Defence Force/NEW ZEALAND DEFENCE FORCE/AAP/dpa

Sieben Passagiere einer wahrscheinlich gesunkenen Fähre sind nach acht Tagen in einem hölzernen Rettungsboot auf dem Pazifik entdeckt und gerettet worden. Ein Flugzeug der neuseeländischen Luftwaffe habe die Vermissten 300 Kilometer südöstlich von Nauru gesichtet und ein Fischerboot zu der Stelle dirigiert, berichtete Radio New Zealand.



Ihr Fährschiff verkehrte in Kiribati. 50 Menschen waren an Bord. Kiribati ist ein Inselstaat aus 33 Atollen im Pazifik. 110. 000 Menschen leben dort.