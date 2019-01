Schiffsbrand vor Meerenge von Kertsch.

Quelle: -/Kertsch FM/XinHua/dpa

Beim Brand zweier Frachtschiffe vor der Südküste der Halbinsel Krim sind nach russischen Angaben mindestens zehn Seeleute umgekommen. Das Feuer sei vermutlich durch eine Explosion ausgelöst worden. Beide Schiffe fahren unter der Flagge von Tansania.



Der Unfall habe sich vor der Südküste der Halbinsel Krim ereignet - an der Einfahrt in die Straße von Kertsch. Russland hat die ukrainische Halbinsel 2014 annektiert. Deshalb ist die Lage in diesem Teil des Schwarzen Meeres gespannt.