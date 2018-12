Im wahrsten Sinne ein abgesteller Motor.

Quelle: -/Polizeiinspektion Coburg/dpa

Wenn das Schild so freundlich dankt, braucht man sich eigentlich nicht zu wundern: In Bayern ist ein Automotor entsorgt worden - direkt neben dem Hinweisschild an einem Bahnübergang: "Bei geschlossener Schranke: Bitte Motor abstellen. Danke!"



Die Polizei vermutet, dass jemand lieber den ausrangierten Motor schnell loswerden wollte, anstatt ihn kostenfrei beim Werkstoffhof abzugeben. Jetzt droht eine Strafe, die Beamten ermitteln wegen einer Ordnungswidrigkeit.