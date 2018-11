Arrauschildkröte Quelle: D.J.Cox/WILDLIFE

An den Ufern des Juruá-Flusses im brasilianischen Amazonasgebiet tummeln sich wieder mehr südamerikanische Arrauschildkröten. Die Population sei auf dem besten Wege, sich wieder komplett zu erholen, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie von Forschern der britischen University of East Anglia. So würden heute in der Region neunmal so viele

Schildkröten brüten wie Ende der 1970er Jahre. Damit habe sich die Zahl der jährlich schlüpfenden Schildkröten um 70.000 Exemplare erhöht.