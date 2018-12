Wohnung querlüften, stoßlüften, zwei oder dreimal täglich, Möbel nicht an Außenwänden platzieren - so lauten die üblichen Regeln, um Schimmel in Wohnungen zu vermeiden. Was aber tun, wenn schon die Bausubstanz selbst eine Schimmelgefahr darstellen könnte? Die heutige Verhandlung in Karlsruhe vor dem BGH betrifft hunderttausende Mieter und Vermieter - eine Entscheidung könnte weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen.