Prinz Harry bei der Eröffnungsfeier in Toronto.

Quelle: Danny Lawson/Press Association/dpa/Archivbild

Die von Prinz Harry initiierten Invictus Games für kriegsversehrte Sportler finden im Jahr 2022 in Düsseldorf statt. Das hat eine Sprecherin des Buckingham-Palastes bestätigt.



Bei dem paralympischen Wettbewerb treten Sportler in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Ausgerichtet werden die Spiele von einer Stiftung, die der britische Prinz gegründet hat. Die ersten Invictus Games wurden 2014 in London veranstaltet. Es folgten unter anderem Toronto und Sydney. 2020 ist Den Haag an der Reihe.