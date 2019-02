Das Fleisch soll von kranken Tiere gestammt haben. Archivbild

Die EU-Kommission hat wegen eines Fleischskandals auf einem Schlachthof in Polen Ermittlungen eingeleitet. Kontrolleure sollten am Montag nach Polen reisen, um den Fall zu analysieren, erklärte eine Sprecherin. Die betreffende Fabrik sei inzwischen geschlossen, das Fleisch werde zurückverfolgt und vom Markt genommen.



Mindestens 14 Länder sind von dem Fall betroffen, darunter auch Deutschland. In dem Schlachthaus sollen kranke Tiere heimlich geschlachtet und deren Fleisch verkauft worden sein.