Regierungssprecher Benjamin Griveaux bedauerte den Schritt Hulots: "Ich hätte seinen Verbleib vorgezogen." Nötig sei in dem Bereich eine langfristige Arbeit, Änderungen seien nicht innerhalb eines Jahres zu erreichen. Premierminister Philippe kündigte an, er wolle Macron in den kommenden Tagen Vorschläge für die Zusammenstellung der Regierung machen. Macron weilte am Dienstag, als sich die Nachricht verbreitete, in Kopenhagen zu einem Staatsbesuch.