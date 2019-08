Joshua Wong, einer der Köpfe der Demokratiebewegung. Archivbild

Quelle: Kin Cheung/AP/dpa

Kurz nach dem Verbot einer neuen Massendemonstration in Hongkong sind drei der bekanntesten Aktivisten der Protestbewegung in der chinesischen Sonderverwaltungszone verhaftet worden. Joshua Wong und seine Mitstreiterin Agnes Chow seien festgenommen worden, teilte seine regierungskritische Partei Demosisto mit.



Bereits zuvor war laut "Hong Kong Free Press" der Anführer der verbotenen Unabhängigkeitspartei Hong Kong National Party, Andy Chan, am internationalen Flughafen festgenommen worden.