Tausende Polizisten waren am Einsatz beteiligt.

Quelle: Cesare Abbate/epa/dpa/Archivbild vom 15.05.2015

Bei einem Großeinsatz gegen die Mafia sind der Polizei in Italien und in anderen Ländern Hunderte Verdächtige ins Netz gegangen. Bei dem Schlag gegen die kalabrische 'Ndrangheta seien gegen 334 Menschen Haftbefehle ergangen, teilte die Polizei mit.



Ein Verdächtiger werde auch in Deutschland gesucht, sagte ein Polizeisprecher. Ermittlungen gab es auch in der Schweiz und in Bulgarien. An der Aktion waren rund 2.500 Polizisten beteiligt. Güter im Wert von 15 Millionen Euro seien beschlagnahmt worden.