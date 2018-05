Kolumbianische Soldaten sichern in Antioquia den Kokainfund. Quelle: Presidencia/colprensa/dpa

Der Polizei und dem Militär in Kolumbien ist der größte Kokainfund in der Geschichte des Landes gelungen: Zwölf Tonnen Kokain wurden beschlagnahmt. Die Drogen, die in vier Fincas sichergestellt wurden, sollen dem Kartell "Clan de Golfo" gehören.



Präsident Juan Manuel Santos sprach vom "größten Schlag der Geschichte". Ein Kilo Kokain könne in den USA bis zu 30.000 Dollar einbringen. "Wenn wir diesen Kilopreis mit den 12 Tonnen multiplizieren, kommen wir auf 360 Millionen Dollar."