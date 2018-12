Polizisten durchsuchen ein Eiscafé in Duisburg.

Quelle: Christoph Reichwein/dpa

Bei einer internationalen Polizeiaktion gegen die italienische Mafia sind insgesamt 90 Menschen festgenommen worden. Bei der Aktion gegen die kalabrische 'Ndrangheta seien Verdächtige in Italien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien und in Ländern Südamerikas gefasst worden, twitterte die italienische Polizei.



Ihnen wird unter anderem Drogenhandel, Geldwäsche und die Zugehörigkeit zu einer Mafiaorganisation vorgeworfen. In Deutschland gab es Einsätze in Nordrhein-Westfalen und Bayern.