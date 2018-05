Die meisten Verhaftungen gab es in Istanbul Quelle: Sedat Suna/EPA/dpa

Die türkische Polizei hat mehr als 50 mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen. Einige der Verdächtigen hätten Anschläge für den Feiertag "Tag der Republik" am Sonntag vorbereitet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.



49 mutmaßliche IS-Anhänger sind in der Hauptstadt Ankara, vier weitere in Istanbul festgenommen worden. Die Türkei feierte am Sonntag den 94. Jahrestag der Republikgründung durch Mustafa Kemal Atatürk.