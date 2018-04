Der OPCW-Exekutivrat berät über den Fall Sergej Skripal. Quelle: Peter Dejong/AP/dpa

Bei ihrer ersten direkten Konfrontation im Fall des Nervengift-Anschlags auf den Ex-Doppelspion Sergej Skripal sind Großbritannien und Russland heftig aneinander geraten.



London beharrte bei einer Sondersitzung des Exekutivrats der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) in Den Haag auf einer Beteiligung Moskaus an der Attacke. Russlands Vorschlag für gemeinsame Ermittlungen sei "pervers". Russlands Auslandsgeheimdienst SWR warnte den Westen vor einer Rückkehr in den Kalten Krieg.