Werden Bootsflüchtlinge vor Australien aufgegriffen, werden sie von Australien zwar gerettet, jedoch nur auf andere benachbarte Inseln wie Papua-Neuguinea und Nauru gebracht. Seit dem Start des Programms im Jahr 2013 wurden schon circa 3.000 Flüchtlinge dorthin gebracht. Australien verhindert so die Migration über den Seeweg. Die "No Way"-Politik steht allerdings aufgrund der schlechten medizinischen Versorgung der Flüchtlinge auch in der Kritik.