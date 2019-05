Deutschland ist eine wehrhafte Demokratie gegen Leute wie Sie! Marco Buschmann

"Schämen Sie sich", schleuderte Marco Buschmann, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP, daraufhin in Richtung AfD entgegen. Niemand stehe so auf "Kriegsfuß" mit der Verfassung wie diese Fraktion. Dass die AfD angekündigt habe, "Krieg" im Bundestag zu führen. Krieg sei kein sportlicher Wettbewerb, sondern ziele auf Vernichtung. "Was Sie vernichten wollen, ist das Ansehen dieses Hauses", so Buschmann. Dafür verwendet die Partei "Taschenspielertricks". Mit der Geschäftsordnung des Bundestages und der Schutzfrist von Anträgen wolle sich die Demokratie gegen "Verfassungsfeinde", so Buschmann mit Zeigefinger Richtung AfD, zur Wehr setzen. "Deutschland ist eine wehrhafte Demokratie gegen Leute wie Sie!"