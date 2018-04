Die Fronten im Streit angesichts der Giftattacke auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter sind verhärtet. In der von Russland beantragten Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats bekräftigten beide Seiten ihre Anschuldigungen und Drohungen. "Wir haben unseren britischen Kollegen gesagt, dass sie mit dem Feuer spielen und das noch bereuen werden", sagte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja bei einer Sitzung des Gremiums am Donnerstag in New York.