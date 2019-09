Es würde mehr Geld kosten, den Klimaschutz zu ignorieren, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Generaldebatte zum Haushalt im Bundestag. "Nichtstun ist nicht die Alternative." Die Kanzlerin betonte auch mit Blick auf die geplanten Entscheidungen im sogenannten Klimakabinett am 20. September, es gehe um einen "gewaltigen Kraftakt". Der Klimaschutz solle sich an Innovation und Mechanismen der sozialen Marktwirtschaft orientieren.