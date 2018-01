Der zweite Teil von Göring-Eckardts Aussage bezog sich auf die Polizeistärken in den Ländern: Wo die Grünen mitregierten, erklärte sie, seien mehr Stellen für Polizisten geschaffen worden. Und damit lag sie nahe an der Wahrheit: Es gibt acht Bundesländer, in denen die Grünen die Regierungspolitik mehrere Jahre lang beeinflusst haben. In sechs davon (Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen) nahm die Zahl der Polizisten während dieser Zeit zu. In einem (Thüringen) nahm sie während der grünen Koalitionsbeteiligung ab; in Bremen blieb sie konstant. Sachsen-Anhalt und Berlin, wo die Grünen erst seit 2016 mitregieren, bleiben in dieser Zählung außen vor.