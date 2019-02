Nach dem Durchbruch in den USA wurde Backus in Deutschland, Österreich und der Schweiz als singender GI populär. Mit Hits wie "Wooden Heart", "Linda", "Rote Lippen soll man küssen" und "No Bier, No Wein, No Schnaps" feierte er große Schlager-Erfolge. Seine Lieder sind leicht und erzählen von Vergnügen, Freundschaft und der großen Liebe - oft auf komödiantische Art, wie bei der Schunkel-Nummer "Bohnen in die Ohren".