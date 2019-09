Heino bei einem Fußballspiel in Düsseldorf.

Schlagerstar Heino (80) denkt trotz seiner Abschiedstour in diesem Jahr noch nicht ans Aufhören. "Ich bekomme noch viele Angebote für Auftritte", sagte der Sänger von "Blau blüht der Enzian" am Rande eines Fußball-Benefizspiels in Düsseldorf. Neben seiner Sängerkarriere habe er aber auch noch sein Cafe in seiner Wahlheimat Bad Münstereifel (Nordrhein-Westfalen), das er mit seiner Frau Hannelore betrieben hatte.



Die Stadt hat ihren wohl berühmtesten Bürger im Januar zum Ehrenbürger ernannt.