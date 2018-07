Was ist passiert? Maren Dörwaldt erzählt es so: Schon vor einiger Zeit hatte sie ein Schlagloch entdeckt in Mönchengladbach. Es war rund und tief, es weckte ihre Kreativität. Dörwaldt ist nebenher Künstlerin, sie denkt an einen Teich. "Ich finde es nett, wenn die Leute über eigentliche Ärgernisse lächeln müssen", sagt sie.