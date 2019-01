Entwarnung gaben die Behörden an anderer Front: Es bestehe keine Gefahr mehr, dass an dem Bergwerk ein zweiter Damm breche. Wegen erhöhter Wasserstände an einem Rückhaltebecken hatte der Minenbetreiber Vale zuvor Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr evakuierte mehrere Orte in der Region. Rund 24.000 Menschen werden in Sicherheit gebracht. Nach der Entwarnung konnten die Bewohner zuvor evakuierter Ortschaften in ihre Häuser zurückkehren.