Der britische Premier Boris Johnson

Quelle: Reuters

Der britische Premierminister Boris Johnson ist in der Nacht zum Dienstag zum zweiten Mal mit seinem Antrag auf vorgezogene Neuwahlen gescheitert. Er verfehlte die nötige Zweidrittelmehrheit im Unterhaus mit 293 von 650 Stimmen. Es gibt damit keine Möglichkeit mehr für eine Neuwahl vor dem geplanten Brexit-Datum am 31. Oktober.



Mit dieser Niederlage für Johnson verabschiedet sich das Parlament in eine fünfwöchige Zwangspause. Das Parlament soll erst wieder am 14. Oktober zusammentreten.