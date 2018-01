US-Präsident Donald Trump will das Schutzprogramm abschaffen. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Ein US-Bundesrichter in San Francisco hat die Entscheidung von Präsident Donald Trump blockiert, ein Programm zum Schutz junger Einwanderer vor Abschiebung zu beenden. Die Entscheidung zugunsten der in den USA auch als "Dreamer" (Träumer) bekannten Betroffenen gilt zunächst vorläufig.



Das unter Ex-Präsident Barack Obama geschaffene Programm gewährt rund 800.000 Menschen, die als Kind illegal in die USA gebracht wurden, die Möglichkeit, legal im Land zu bleiben und dort auch zu arbeiten.