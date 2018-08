Wir schleppen das Thema seit zehn, fünfzehn Jahren mit uns rum. Thomas Fischbach, Verband der Kinder- und Jugendärzte

Wenig überrascht von den Ergebnissen äußerte sich der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach: "Wir schleppen das Thema seit zehn, fünfzehn Jahren mit uns rum", sagte er. An Bildung arme und materiell arme Eltern hätten oft kein Gesundheitsbewusstsein. In diesen Familien seien andere Probleme wichtiger, die Kinder fielen durch die Maschen. Da Kinder besser zu erreichen seien als Eltern, brauche es Konzepte von der Kita an.