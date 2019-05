Tilman Kuban, Bundesvorsitzender der Jungen Union (JU).

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, äußerte gegenüber dem ZDF harsche Kritik am Wahlkampf seiner Partei - und forderte Konsequenzen. "Die CDU hat heute das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte auf Bundes- und Europaebene eingefahren. Da kann es kein "Weiter so" geben".



Welche Konsequenzen er erwartet, ließ Kuban jedoch offen. Massiv kritisierte er den Wahlkampf und die Reaktion der Parteizentrale auf das Video des Youtubers Rezo in den vergangenen Tagen.