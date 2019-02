Messstation für Luftqualität in Stuttgart.

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Die Feinstaubwerte in Stuttgart liegen weiterhin oberhalb der zulässigen Höchstgrenze. Am Dienstag wurden an der Messstation am Neckartor im Schnitt 62 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen. Der EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm.



Seit einer Woche gilt der siebte Feinstaubalarm der seit Oktober laufenden Saison. Das heißt: Autofahrer sollen auf umweltfreundliche Verkehrsmittel umsteigen, das Befeuern von Komfortkaminen ist untersagt. Das Ende ist laut Stadt bislang offen.