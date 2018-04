Unsere Analysen zeigen eindeutig, dass die Nachhaltigkeitsversprechungen in Sachen Naturschutz weitestgehend unerfüllt bleiben. Pamela Scholz, Naturwald Akademie

Insgesamt will der erste "Alternative Waldzustandsbericht" mit seiner naturschutzfachlichen Analyse einen neuen Input für die Fortwirtschaft und die zuständige Forstpolitik liefern. Und so formuliert die Studie auch Handlungsempfehlungen.



So sollten zeitnah individuellere Bewirtschaftungskonzepte entwickelt werden. Heimische Baumarten müssten wieder verstärkt angepflanzt werden. Zudem müssten alte Bäume mehr Schutz erhalten, da sie klimawirksam sind. "Bund und Länder sind gefordert. Sie müssen besonders die seltenen, restlichen Eichenwälder sofort unter Schutz stellen", das empfehlen die Autoren der Studie. Und sie sehen in der Entwicklung unterschiedlicher Waldtypen auch die Entfaltung der bislang zurückgedrängten Artenvielfalt im deutschen Wald.