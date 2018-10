Eine Woche vor der Landtagswahl steckt die CSU im Tief. Quelle: Peter Kneffel/dpa

Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Bayern weist Horst Seehofer eine Mitverantwortung für die schwachen Umfragewerte zurück. "Ich habe mich in den letzten sechs Monaten weder in die bayerische Politik noch in die Wahlkampfführung eingemischt", sagte der CSU-Vorsitzende der "Süddeutschen Zeitung".



"Das ist das persönliche Vorrecht des Ministerpräsidenten Markus Söder. Er ist zuständig für strategische Überlegungen im Wahlkampf." Die CSU könne bei der Wahl "immer noch gut abschneiden".