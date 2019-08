Staudamm nahe Whaley Bridge (Archiv).

Quelle: Danny Lawson/PA Wire/dpa

Neue schwere Regenfälle könnten das Risiko eines Dammbruchs in Nordengland erheblich erhöhen. Einsatzkräften war es zwar gelungen, bis Sonntag mehr als ein Drittel des Wassers in dem beschädigten Toddbrook Reservoir abzupumpen. Doch sagen Meteorologen wieder hohe Niederschläge voraus. Experten rechnen mit einer immensen Zerstörung, sollte der Damm brechen.



Mehr als 1.500 Einwohner des Städtchens Whaley Bridge südöstlich von Manchester waren in Sicherheit gebracht worden.